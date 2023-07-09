9 июля, 09:07

В Адыгее на участке трассы у турзоны восстановили ограниченное из-за схода селя движение

Специалисты продолжают расчищать трассы и восстанавливать ливневки

МАЙКОП, 9 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в туристической зоне Адыгеи на участке автодороги между станицей Даховской и поселком Хамышки, в субботу ограниченное из-за схода селя, полностью восстановили. Об этом в воскресенье сообщила журналистам пресс-служба республиканского правительства.

"Движение транспорта на поврежденном накануне участке дороги между станицей Даховская и поселком Хамышки восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

9 июля на месте продолжатся работы по расчистке трассы, нарезке кюветов и восстановлению ливневок.

Это единственная автодорога, которая в Адыгее ведет в Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что в результате ЧС погибших и травмированных нет, для устранения ЧС на месте работала спецтехника. 

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