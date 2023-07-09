В Астрахани налоговые поступления от деятельности миграционного центра выросли на 22%

В регионе с начала года оформили около 10,5 тыс. патентов

АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Иностранные граждане, прибывшие в Астраханскую область по трудовой или учебной миграции, оформили с начала года около 10,5 тыс. трудовых патентов. Это позволило на 22% увеличить поступления в бюджет региона по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье астраханский вице-губернатор Олег Князев.

"Только в первом полугодии текущего года в консолидированный бюджет Астраханской области поступило 205,098 млн рублей налоговых отчислений в виде уплаты налога за осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами, в городской бюджет - 145,625 млн рублей. И это на 22% больше, чем в 2022 году. Это стало возможным благодаря оформлению порядка 10,5 тыс. патентов", - написал Князев.

Он уточнил, что в результате проведенного медицинского освидетельствования иностранцев выявили 38 случаев туберкулеза, 10 ВИЧ-инфицирований, у 32 человек обнаружили случаи потребления наркотических и психотропных веществ.

"Мы открыли миграционный центр во исполнение указа президента, и это было очень актуально и своевременно для нашего региона, поскольку мы находимся на границе и через нас проходит внушительный поток мигрантов", - добавил Князев.

По данным областных властей, в 2022 году в Астрахани открыли миграционный центр, где прибывшие в Астраханскую область иностранцы могут получить все услуги в миграционной сфере на одной площадке.