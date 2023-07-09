В Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, два из них летальные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора по Свердловской области заявили о 15 случаях менингококковой инфекции, из которых два - летальные. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО "Уралхиммаш" (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле). На 9 июля 2023 года суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два - летальные", - говорится в сообщении.