9 июля, 09:30,
обновлено 9 июля, 09:39

В Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, два из них летальные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора по Свердловской области заявили о 15 случаях менингококковой инфекции, из которых два - летальные. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО "Уралхиммаш" (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле). На 9 июля 2023 года суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два - летальные", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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