На пляжах Анапы продлили запрет на купание

Его снимут в случае изменения погодных условий

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. В Анапе продлили запрет на купание в Черном море в воскресенье, объявленный накануне в связи со штормом и сильным донным течением. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

"В Анапе продолжает действовать запрет на купание. Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах Анапы установлены красные флаги - это значит, что в воду заходить опасно", - говорится в сообщении.

Спасатели попросили жителей и гостей отнестись к ситуации со всей серьезностью и не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску. Запрет могут снять в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм.

8 июля в Анапе ввели запрет на купание в Черном море. ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе до 10 июля штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой и возможным формированием смерчей над морем.