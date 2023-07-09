В Белгородской области за сутки зафиксировали более 40 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 9 июля. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 40 боеприпасов, в том числе, с беспилотника сбросили взрывное устройство. Пострадавших и повреждений нет, написал в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Грайворонском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Мокрая Орловка - зафиксировано 10 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Белгородском районе из артиллерии обстреляны села Устинка и Журавлевка - зафиксировано восемь и пять прилетов соответственно", - написал губернатор.

По данным Гладкова, в Валуйском городском округе по селу Долгое выпустили три артиллерийских снаряда, по селу Вериговка - семь минометных снарядов, а в Шебекинском горокруге по селам Новая Таволжанка и Муром выпустили по пять минометных снарядов и по международному автомобильному пропускному пункту "Шебекино" - один минометный снаряд. "В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий", - написал он.