9 июля, 10:37

Движение по Крымскому мосту восстановили после краткосрочной приостановки

Его останавливали в связи с тем, что в районе Керчи силами российских ПВО сбили крылатую ракету

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановили после краткосрочной приостановки в связи с инцидентом в районе Керчи, где силами российских ПВО сбили крылатую ракету. Об этом сообщил в Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Автомобильное и железнодорожное движение возобновлено", - говорится в сообщении.

9 июля в районе Керчи силами российских ПВО сбили крылатую ракету, повреждений и пострадавших нет, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Проезд для гражданских авто был кратковременно закрыт в обе стороны по Крымскому мосту, о чем сообщалось в Telegram-канале "Главный мост", созданном властями Краснодарского края для автопутешественников об информации о ситуации на мосту. 

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