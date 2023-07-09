Его останавливали в связи с тем, что в районе Керчи силами российских ПВО сбили крылатую ракету

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановили после краткосрочной приостановки в связи с инцидентом в районе Керчи, где силами российских ПВО сбили крылатую ракету. Об этом сообщил в Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Автомобильное и железнодорожное движение возобновлено", - говорится в сообщении.

9 июля в районе Керчи силами российских ПВО сбили крылатую ракету, повреждений и пострадавших нет, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Проезд для гражданских авто был кратковременно закрыт в обе стороны по Крымскому мосту, о чем сообщалось в Telegram-канале "Главный мост", созданном властями Краснодарского края для автопутешественников об информации о ситуации на мосту.