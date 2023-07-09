В ЛНР газифицировали свыше 500 населенных пунктов

Директор предприятия "Луганскгаз" Татьяна Богородько отметила, что в регионе не действуют программы социальной газификации, аналогичные другим субъектам РФ

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Более 500 населенных пунктов в Луганской Народной Республике (ЛНР) газифицированы. Об этом сообщила ТАСС директор предприятия "Луганскгаз" Татьяна Богородько.

"По состоянию на сегодняшний день в Луганской Народной Республике газифицировано 516 населенных пунктов, что является большей частью от общего количества", - сказала она.

Богородько сообщила, что на данный момент в регионе не действуют программы социальной газификации, аналогичные другим субъектам РФ. "Надеемся, что в перспективе на территории нашего субъекта будут созданы все условия для оперативного и качественного подключения к системе газоснабжения оставшихся сел и поселков", - отметила собеседник агентства.