Минприроды призвали разработать проект комплексной очистки рек в городах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает необходимым начать запуск таких изменений с Москвы

МОСКВА, 9 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением разработать проект по комплексной очистке рек в российских городах. Об этом парламентарий сообщил ТАСС в воскресенье.

"Очистка рек - проект федеральной важности. Чтобы запустить такие изменения по всей России, начать нужно с Москвы. Направил обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. Призвал разработать проект по комплексной очистке Москвы-реки и других российских рек, которые протекают в крупных городах", - сказал Даванков.

По его словам, сейчас ловить рыбу в Москве-реке или купаться решаются только экстремалы.

"А ведь каждый пенсионер помнит времена, когда у жителей столицы была возможность искупаться всей семьей или безопасно ловить рыбу. Нефтепродукты, металлы - сейчас в Москве-реке можно найти почти всю таблицу Менделеева. Кто-то скажет, что это нормально для любой реки, которая течет в большом городе. И пару десятилетий назад это было бы правдой. Но теперь многие европейские мегаполисы решили проблему", - пояснил депутат.

Вице-спикер Госдумы отметил, что в Париже купаться в Сене нельзя было 100 лет, но теперь реку очистили. "У нас любят хвастаться, что метро Москвы растет быстрее, чем в столице Англии. Пора показать, что мы умеем не только копать вглубь, но и решать проблемы на поверхности. Например, на поверхности воды. Для этого не требуются какие-то новые инструменты, все уже придумано и опробовано. Нужно лишь принципиальное решение об очистке Москвы-реки. Цель - чтобы к 2030 году тут можно было купаться и ловить рыбу", - заключил Даванков.