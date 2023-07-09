9 июля, 10:54

Предстоятель УПЦ провел воскресную литургию в Киево-Печерской лавре

По информации церкви, богослужение состоялось в храме в честь преподобного Агапита Печерского

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье возглавил литургию в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

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"9 июля 2023 года, в воскресенье пятое после Пятидесятницы, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил божественную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Богослужение состоялось в храме в честь преподобного Агапита Печерского", - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.

Утром сотрудники полиции не пускали прихожан УПЦ на воскресную службу в лавру. В итоге тысячи прихожан были вынуждены стоять за заграждением у входа в монастырь. Спустя некоторое время, после проверки документов, людей начали пропускать на территорию обители. 

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