В Харьковской области сообщили о работе мобильных групп помощи населению

По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, они действуют под постоянной угрозой обстрелов со стороны ВСУ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мобильные группы, помогающие населению в подконтрольных России населенных пунктах Харьковской области, сформированы властями, они действуют под постоянной угрозой обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире программы "Соловьев. Live".

"Люди переживают все достаточно стойко при всех этих трудностях и постоянных обстрелах. Конечно, они нуждаются в поставках продуктов питания и медикаментов - это делается. Мы сформировали мобильные группы, которые ездят по всем поселкам. Даже там, где действительно реально опасно, потому что это наша работа и это нужно делать в любом случае", - подчеркнул он.

Ганчев напомнил, что работники ВГА Харьковской области накануне попали под обстрел со стороны ВСУ.

"Конечно же, я за своих сотрудников переживаю. Когда мне сообщили, что в нас полетело, первый вопрос, который я задал: есть ли условия, где можно переждать? Я тоже сказал, не надо никому геройствовать и нужно укрываться. <…> Ответственность с нас не снимается, конечно. Никому не получится запугать нас, если это было на это направлено, для того, чтобы поставить нас на место, чтобы мы туда не выезжали. Мы все равно продолжим свою работу", - сказал Ганчев.