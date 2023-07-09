У Крымского моста со стороны полуострова образовалась пробка

Со стороны Кубани протяженность затора увеличилась

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Пробка на Крымский мост со стороны полуострова образовалась в воскресенье после инцидента с крылатой ракетой, сбитой в районе Керчи силами российских ПВО, в очереди на проезд скопились 260 авто, также до 450 машин возросла пробка со стороны Краснодарского края. Об этом по состоянию на 13:30 сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

По состоянию на 11:00 9 июля со стороны Краснодарского края время ожидания в пробке на Крымский мост со стороны Краснодарского края превышало 1,5 часа, в очереди скопились 400 машин, со стороны Крыма заторовых ситуаций не было. Затем около 12:00 в районе Керчи силами российских ПВО была сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. После инцидента движение по мосту в обе стороны было кратковременно приостановлено, и затем возобновлено. Как сообщал оперативный штаб Краснодарского края, вся инфраструктура работает в штатном режиме.

"13:30: в очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств, время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств, время ожидания около 1,5 часов", - говорится в сообщении.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самую протяженную очередь из машин зафиксировали утром 3 июля, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

5 июля сообщалось, что пробки на подъездах к Крымскому мосту, возникшие со стороны Краснодарского края и Крыма, ликвидированы. Ранее ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Сообщалось, что Минтранс России ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Также затруднения в движении транспорта возможны и в августе - уже на выезде из республики.