В Крыму планируют отдохнуть более 800 сотрудников предприятия "Луганскгаз"

В детские лагеря Анапы намерены отправить 340 детей сотрудников компании

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Более 800 сотрудников госпредприятия ЛНР "Луганскгаз" этим летом оздоровятся в Крыму, сообщила ТАСС директор предприятия Татьяна Богородько.

"В этом году более 800 работников и членов их семей отправятся на отдых в Республику Крым. Также дополнительно организованы шесть заездов в детские лагеря в Анапе, где замечательно проведут время 340 детей сотрудников предприятия. Уже второй год подряд большую помощь в оздоровлении наших детей оказывает Нефтегазстройпрофсоюз России, с которым мы наладили плодотворное сотрудничество", - сказала она.

Богородько также рассказала, что штат предприятия практически полностью укомплектован - проблемы с кадрами возникли после того, как часть специалистов отправилась на фронт после мобилизации, объявленной в ЛНР в феврале 2022 года. "Небольшим исключением являются освобожденные территории, откуда многие жители выехали с началом боевых действий. Однако с каждым месяцем в города приезжают все больше и больше людей, специалисты возвращаются на рабочие места", - отметила она.