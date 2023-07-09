В Харьковской области заявили, что школы не смогут штатно приступить к занятиям 1 сентября

По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, местное министерство образования проведет работу, чтобы "дети хотя бы минимально получили предоставленную из России программу"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Учебные заведения в подконтрольной РФ части Харьковской области не смогут 1 сентября приступить к занятиям в полном объеме из-за сложившейся в регионе ситуации с обстрелами, заявил в воскресенье в эфире программы "Соловьев. Live" глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"Касательно учебного процесса, мы, конечно, не рассчитываем, что наши условия позволят в полной мере открыть все учебные заведения с 1 сентября. Тем не менее, будет проведена определенная работа нашим министерством образования для того, чтобы наши дети на территории хотя бы минимально программу, которая будет предоставлена из России, получили", - сказал Ганчев.

Также он отметил, что в настоящее время большинство выпускников школ планируют поступать в вузы РФ, однако, они не могут подать документы из-за того, что они были утеряны или уничтожены.

"Есть категория выпускников, которые в прошлом году заканчивали школы, то есть там еще не было Российской Федерации и уже не было Украины. Эти выпускники остались, по сути, без аттестатов. Было принято решение о том, чтобы аккредитовать несколько школ на территории Харьковской области и в этих школах дети должны были уже по российским стандартам получать аттестаты российского образца", - подчеркнул он.

По словам Ганчева, аттестация учеников в настоящее время возможна министерством образования ВГА Харьковской области, но для этого необходимо признание со стороны РФ выданных документов.

По данным ВГА, порядка 3 тыс. человек живут в 29 населенных пунктах Харьковской области, находящихся под контролем российских сил. Часть из этих населенных пунктов находится вдоль линии соприкосновения. В них люди практически не выходят из подвалов из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.