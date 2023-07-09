Собянин сообщил о благоустройстве более 500 улиц и переулков Москвы за 11 лет

По словам мэра города, часть из них стали полностью пешеходными

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 500 улиц, переулков и площадей преобразили в Москве за последние 11 лет. Об этом в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"За 11 лет мы благоустроили больше 500 улиц, переулков и площадей Москвы. Проделали большую работу: организовали удобные маршруты для пешеходов, расширили тротуары. Благодаря городскому проекту "Чистое небо" освободили множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю. Создали новые комфортные общественные пространства с хорошим освещением, удобной навигацией и лавочками. Высадили здесь деревья и кустарники. Для пассажиров общественного транспорта установили современные остановки, хаотичные автомобильные парковки сделали организованными", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что некоторые улицы или их участки за указанный период стали полностью пешеходными. "Первыми, благоустроенными в 2012 году по новым стандартам, стали Кузнецкий Мост и часть Рождественки, Камергерский и Столешников переулки. Они, расположенные в самом центре столицы, - точки притяжения горожан и туристов", - подчеркнул Собянин.

Мэр также отметил преображение Никольской улицы, которая была особенно популярна во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Кроме того, в 2019 году приобрела статус пешеходной Школьная улица, превратившись в пространство для прогулок и проведения различных городских мероприятий: ярмарок, концертов, фестивалей.