В 40 городах России в День семьи, любви и верности впервые прошли "Парады семьи"

В Москве состоялась одна из наиболее массовых акций с участием 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Шествия в поддержку семьи - "Парады семьи" - впервые прошли в субботу, в День семьи, любви и верности, в 40 городах России, сообщил в воскресенье ТАСС один из организаторов шествия, лидер православного общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

"Мы считаем, что в День семьи, любви и верности во всех городах России должна проходить всероссийская акция "Парады семьи", которые актуализируют семейную повестку и вдохнут живой импульс в новый государственный праздник. 8 июля мероприятия "Парада семьи" впервые прошли в 40 городах России", - сказал Кормухин, являющийся отцом девятерых детей.

По его словам, праздничные семейные шествия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Томске, Воронеже, Липецке, Хабаровске, Сургуте, Челябинске, Смоленске, Омске, Вологде, Череповце, Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре и других городах. Программа мероприятий включала в себя концерты, конкурсы, мастер-классы, чаепития и полевые кухни, а также награждения образцовых семей.

"Наиболее массовым "Парад семьи" получился в Москве. Парад из 1,5 тыс. человек, состоящий из многодетных семей, во главе которого шел духовой оркестр, прошел по променаду парка "Ходынское поле" до храма преподобного Сергия Радонежского. Сотни людей объединились для участия в семейном шествии под лозунгом "Россия - семья семей". Дальше весь 1,5-тысячный парад под духовой оркестр спел песню "Катюша", - рассказал Кормухин.

Организаторы "Парада семьи" - различные общественные, семейные и родительские организации - объясняют необходимость семейных шествий нынешним цивилизационным противостоянием России с коллективным Западом, где проводится антисемейная политика и пропагандируется гендерная идеология. "Россия в нынешнее непростое время на идеологическом и информационном фронте выступает лидером борьбы с идеологией сатанизма, которая включает в себя продвижение так называемых нетрадиционных ценностей", - говорится в заявлении оргкомитета акции.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти (8 июля) святых благоверных князя Петра и его супруги, княгини Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака. 28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому этот день стал государственным праздником.