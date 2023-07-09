В Херсонской области после ЧС на Каховской ГЭС ввели в работу более 40 подстанций

Как отметили в администрации региона, в Алешках восстановили электроснабжение вышек связи, артезианских скважин и городской больницы

ГЕНИЧЕСК, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники топливно-энергетического комплекса Херсонской области восстановили работу более 40 трансформаторных подстанций в населенном пункте Голая Пристань, пострадавшем от разрушения Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины месяц назад. Об этом сообщает в воскресенье администрация региона.

"Сотрудники [топливно-энергетической] отрасли продолжают заниматься восстановлением подачи электроэнергии в зоне подтопления. Уже введена в работу 41 трансформаторная подстанция в Голой Пристани", - говорится в Telegram-канале администрации Херсонской области.

В администрации отметили, что в населенном пункте Алешки восстановлено электроснабжение вышек связи, артезианских скважин и городской больницы.

"Топливно-энергетический комплекс Херсонщины благодаря высокому профессионализму работников показал высокую живучесть в сложнейших условиях чрезвычайной ситуации и непрекращающихся обстрелов. Работа электрических и газовых сетей практически восстановлена, перебоев с поставками топлива нет", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.