Только 31% опрошенных подростков полностью доверяют своим родителям

По данным исследования Института воспитания, более 80% учащихся сказали, что в сложных ситуациях могут рассчитывать только на себя

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Только 31% российских учащихся подростков полностью доверяют своим родителям, рассказала ТАСС директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты РФ Наталья Агре. По ее словам, более 80% учащихся также отметили, что в сложных ситуациях могут рассчитывать только на себя.

"По данным исследования Института воспитания, молодежь склонна рассчитывать в большей степени на свои силы. С возрастом молодежь все меньше надеется на помощь родителей и друзей. 83% опрошенных на вопрос: "На кого вы можете рассчитывать в сложных ситуациях?" ответили: "На самого себя". Родители в свою очередь склонны преувеличивать доверие и близость детей к себе: полностью доверяют родителям только 31% учащихся", - сказала она.

Агре отметила, что современные дети все чаще скрывают свои эмоции, в вопросах проблемных все реже обращаются за помощью к родителям. По ее словам, необходима большая социальная кампания "Говорите со своими детьми!", которая была бы направлена на диалог родителей и детей.

"Дети часто показывают, что в их жизни что-то не так. Вопрос в том, что мы не умеем на них реагировать и через какое-то время они просто перестают подавать эти сигналы, поэтому здесь важно говорить о том, что взрослым необходимо чаще разговаривать с детьми. Мне кажется, именно это поможет снизить количество ситуаций, в которых дети попадают в неприятности, а дети поймут, что всегда могут рассчитывать на нашу взрослую поддержку", - рассказала Агре.

В исследовании приняли участие 99 762 учащихся подростков в возрасте от 14 до 18 лет.