В центрах "Московского долголетия" организовали 5 тыс. клубов по интересам

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, более половины из них посвящены здоровому образу жизни

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 5 тыс. клубов по интересам появились в центрах проекта "Московское долголетие", сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Для горожан старшего возраста очень важно делиться своими знаниями с единомышленниками. В центрах московского долголетия они создали свыше 5 тыс. клубов по интересам", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что более половины таких клубов посвящены здоровому образу жизни. Среди самых распространенных - интеллектуальные и творческие.

"Центры московского долголетия стали для горожан вторым домом. Здесь можно отпраздновать день рождения или серебряную свадьбу, организовать свою фотовыставку или презентовать сборник стихов", - подчеркнул мэр.

Собянин рассказал, что к концу 2023 года в городе будут доступны более 120 центров московского долголетия.