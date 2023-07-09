9 июля, 13:33

СМИ: в Стокгольме в акции против сожжения Корана принимают участие более 3 тыс. человек

Как сообщает газета Aftonbladet, ее организаторами выступили шведские мусульманские организации

СТОКГОЛЬМ, 9 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 3-4 тыс. человек принимают участие в демонстрации против сожжения Корана в воскресенье в Стокгольме. Она была организована несколькими мусульманскими организациями в Швеции, сообщает газета Aftonbladet.

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Акция под названием "Хватит жечь наш Коран" проходит на площади Медборъяплатсен в центральной части Стокгольма - там, где 28 июня была сожжена священная книга мусульман. По словам выступающих, прошедшая в конце июня демонстрация не была данью свободе слова, а была больше похожа на разжигание национальной вражды.

Разрешение на проведение акции в воскресенье с 13:30 до 16:00 (с 14:30 до 17:00 мск) было выдано полицией организации "Исламская лига", в ведении которой находится мечеть на площади. Собравшиеся скандируют: "Хватит сжигать наш Коран!" 

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