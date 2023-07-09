С Эльбруса эвакуировали четырех альпинистов

По информации ГУ МЧС по КБР, их спустили на высоту 3,8 тыс. м

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали с Эльбруса четырех альпинистов, застрявших из-за непогоды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

"Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырех человек на высоту 3,8 тыс. м, где от дальнейшей помощи они отказались. На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусскго высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на горе Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м группа из четырех человек не может спустится из-за погодных условий и просит о помощи.

В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии предупреждали о надвигающейся непогоде, местами по территории республики в ближайшие дни ожидаются сильные дожди с грозой и градом, со шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.