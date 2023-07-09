Горелкин считает, что Threads вряд ли станет популярна среди российских пользователей

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, нужно понаблюдать за развитием сети и реакцией ее владельцев на контент аккаунтов RT и Sputnik

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Приложение Threads - аналог Twitter от американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) не станет популярной среди россиян. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: все же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались. Но в целях международного инфлюенса (или иновещания, если угодно) использовать этот инструмент можно и нужно", - говорится в сообщении.

Горелкин отметил, что нужно понаблюдать за развитием сети и реакцией ее владельцев на контент российских аккаунтов RT и Sputnik, которые уже проявляют активность в новом медиапространстве.

Политик также подчеркнул, что новая платформа заинтересована в русскоязычной аудитории, поскольку на старте интерфейс приложения был локализован под русский язык.

"Не думаю, что Meta будет выдерживать политику нейтральности, но продемонстрировать российским гражданам определенную лояльность для нее сейчас важно", - заключил Горелкин.

Ранее российские пользователи начали получать уведомления о возможности скачивания приложения Threads из App Store и Google Play. В американском сегменте магазина приложений App Store сервис стал доступен для скачивания в 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 6 июля). Число подписчиков новой социальной сети достигло 30 млн менее чем за сутки с момента запуска.