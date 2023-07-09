В Дагестане более 200 человек приняли участие в семейном походе

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Более 200 человек приняли участие в семейном походе в Дагестане по случаю Дня семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба Министерства молодежи Дагестана.

"20 семей и более 200 участников прошли семейный поход. В рамках мероприятия, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, была организована спортивно-развлекательная программа. Участники и гости мероприятия смогли насладиться национальной кухней и танцами", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, поход начался с экскурсии по сторожевой башне в селении Кубачи, откуда открывается вид на окрестности села.

"Организаторами мероприятия выступили министерство по делам молодежи региона совместно с министерством по туризму и народным художественным промыслам республики и администрацией Дахадаевского района в рамках проекта "Развитие пешеходного туризма", - добавили в пресс-службе.