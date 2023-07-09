В Ростовской области спасатели предупредили об усилении ветра и нагоне воды

Порывы ветра могут достигать 20 м/с

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. В Ростовской области до конца суток воскресенья и в понедельник прогнозируют сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с. На Азовском море в районе Ейск - Темрюк ожидается ветровой нагон с повышением уровня воды до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"По сообщению Северо-Кавказского УГМС, 9 июля в период 21:00-23:00 и до конца суток, ночью, утром и до 14:00 10 июля в восточной половине Азовского моря ожидается сильный северный, северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, высота волн 0,8-1,3 м", - говорится в сообщении

На побережье восточной части Азовского моря, в районе Ейск - Темрюк, ожидается ветровой нагон (аномальный подъем уровня воды в результате шторма - прим. ТАСС) с повышением уровня воды в пределах неблагоприятных отметок, уточнили в ведомстве.