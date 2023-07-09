Участники форума "Форсаж" под Калугой разработают проекты ко Всемирному фестивалю молодежи

В форуме участвуют более 400 молодых специалистов

ТАСС, 9 июля. Участники форума сообществ молодых специалистов "Форсаж" в Калужской области разработают проекты для Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи в 2024 году. Об этом рассказал на форуме в воскресенье председатель координационного совета форума, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Фестиваль [молодежи] в Сочи в марте 2024 года будет другим, будет отличаться от того, что было в 2017 году, потому что мир очень сильно поменялся, поэтому и фестиваль будет другим, и программа, наверное, тоже будет другой. Но мы продолжаем придерживаться такого принципа, что Всемирный фестиваль молодежи нужно проектировать с участием молодежи <...> Хотим у вас спросить, что вам будет интересно <...> Я прошу вас включиться, если вы хотите, и помочь спроектировать эту программу, потому что сейчас самое время: можно самые смелые идеи выдвигать и пытаться их воплотить", - сказал он.

Новиков добавил, что не все может получиться, но часто самые смелые идеи потом становятся реальностью. "Поэтому я бы хотел вам пожелать, чтобы в ближайшие семь дней вы свои внутренние стереотипы разрушили <...> и для всемирного фестиваля дали прорывные идеи", - отметил он.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года в Сириусе.

Форум сообществ молодых специалистов "Форсаж" проходит с 8 июля по 16 июля в Калужской области в формате палаточного лагеря, в нем участвуют более 400 молодых специалистов, лидеров корпоративных молодежных объединений, студентов и выпускников вузов, которые интересуются новыми технологиями, инновационной деятельностью, развитием территорий, социальным проектированием.

В форуме участвуют команды Росатома, "Роснефти", "Норильского никеля", "Русгидро", в состав иностранной делегации, сформированной силами "Русатом - Международная сеть", входят молодые специалисты и ученые из Египта, Кубы, Узбекистана, Шри-Ланки, Монголии, Боливии, Иордании и Казахстана. Участники форума примут участие в деловых, коммуникативных, интеллектуальных и спортивных играх, займутся решением кейсов, разработают собственные проекты, лучшие из которых будут доработаны и включены в программу Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году.