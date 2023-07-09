В Мариуполе к 1 сентября откроют первую в ДНР школу дзюдо имени Анатолия Рахлина

По словам врио главы республики Дениса Пушилина, под нее уже подбирают помещение

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Первая в Донецкой Народной Республике школа дзюдо имени Анатолия Рахлина, тренера президента РФ Владимира Путина, должна начать работать в Мариуполе к 1 сентября. Об этом сообщил в воскресенье врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Уже не первый раз к нам приехал заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин. По поручению президента РФ Владимира Путина он к 1 сентября планирует открыть в республике школы дзюдо имени Анатолия Рахлина. Под первую уже подбирается помещение в Мариуполе. <...> Здорово, что школа с такой историей и традициями дзюдо появится у нас в регионе", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, вторая школа дзюдо в регионе позже будет открыта в Донецке или Макеевке.

Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. За время тренерской работы воспитал несколько десятков мастеров спорта по дзюдо. Он был первым тренером Путина. Заслуженный тренер России и заслуженный работник физической культуры РФ умер в августе 2013 года.