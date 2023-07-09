В Нижнем Новгороде за шесть часов выпала почти половина месячной нормы осадков

Дорожные службы устраняют последствия подтоплений

ТАСС, 9 июля. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде за последние шесть часов, дорожные службы устраняют последствия подтоплений. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в "ВКонтакте".

"Отмечу, что за последние шесть часов в Нижнем Новгороде выпала почти половина месячной нормы осадков. И дождь только усиливается. Ситуация серьезная. Осадки будут идти до конца дня, а по прогнозам синоптиков, дождь не прекратится и завтра", - написал Шалабаев.

По его словам, на проблемных участках работает вся имеющаяся техника. Дорожники в непрерывном режиме расчищают дождеприемные колодцы, которые забиваются листвой и грунтом.

В воскресенье ГУ МЧС России по Нижегородской области распространило предупреждение о сильных дождях, которые могут продлиться до понедельника.

Как передает корреспондент ТАСС, сильный дождь в Нижнем Новгороде начался во второй половине дня и не прекращается до сих пор. Пользователи в социальных сетях размещают видео подтопленных улиц как в Заречной, так и в Нагорной частях города.