В Сочи до 11 июля объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подъема уровня рек

Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение по подъему уровней воды в местных реках с достижением опасных отметок в связи с прогнозируемыми сильными дождями и ливнями объявлено в Сочи до вторника. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ночь на воскресенье в результате залпового ливня в Сочи выпало около 80 мм осадков. Со ссылкой на МЧС сообщалось, что потоком дождевой воды было унесено около 10 автомобилей, подтоплены первые и цокольные этажи жилых домов. По данным городских властей, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

"По данным ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей", в период с 22:00 и до конца суток 9 июля, а также в течение суток 10 июля в связи с прогнозируемыми сильными дождями и ливнями на отдельных реках муниципального образования города Сочи ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.

Ухудшение погоды с выпадением большого количества осадков и возможным прохождением смерчей над морем прогнозируют синоптики в Сочи до вторника. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. Купание на пляжах курорта запрещено, установлены красные флаги, в воду заходить опасно.