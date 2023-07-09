Захарова назвала диктатурой либерализма штрафы в Латвии за поздравления с Днем Победы

Сейм Латвии ранее утвердил закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая", запрещающий проводить в этот день любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Практика госполиции Латвии штрафовать жителей страны за поздравления с Днем Победы в соцсетях представляет собой диктатуру либерализма с нацистскими корнями. Об этом написала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Диктатура либерализма с нацистскими корнями", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ соответствующие штрафы в размере €350.

Ранее Сейм Латвии большинством голосов утвердил новый закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая", запрещающий проводить в этот день любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Страны ЕС отмечают завершение Второй мировой войны 8 мая, а 9 мая в Евросоюзе отмечается День Европы - годовщина принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана, которая считается отправной точкой процесса европейской интеграции.

В этом году жителям Латвии разрешалось возлагать цветы лишь на кладбищах. Полиция республики запретила нести цветы на места возложения снесенных советских памятников, а также ношение георгиевских лент в общественных местах. По данным портала Delfi, латвийские правоохранительные органы зафиксировали 35 административных правонарушений и возбудили четыре уголовных дела в связи с празднованием Дня Победы.