9 июля, 20:26

На юге Швеции на акцию против сожжения Корана пришли более 3 тыс. человек

Манифестация была организована несколькими местными мусульманскими организациями

СТОКГОЛЬМ, 9 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек собрались на демонстрацию против сожжения Корана на центральной площади перед статуей короля Карла Х Густава в городе Мальмё на юге Швеции. Об этом в воскресенье сообщила газета Sydsvenskan.

Манифестация под лозунгом "С Кораном против исламофобии" была организована несколькими местными мусульманскими организациями. Участникам раздали 500 копий Корана, и они провели общую молитву.

На аналогичную демонстрацию под лозунгом "Хватит жечь наш Коран" на площади Медборъяплатсен в Стокгольме в воскресенье, по оценке полиции, пришли 4 тыс. человек. Акция прошла там, где 28 июня была сожжена священная книга. В тот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. 

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Швеция
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