Жителей и гостей Сириуса предупредили об угрозе подтоплений

Все службы привели в состояние готовности

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 июля. /ТАСС/. Жителей и гостей Сириуса предупредили о возможных подтоплениях улиц и жилых домов в связи с усилившимися осадками, сообщили в воскресенье в Telegram-канале федеральной территории.

"В связи с усилившимися осадками появилась угроза подтопления улиц и жилых домов на федеральной территории Сириус. Вы можете сообщить о подтоплении или ЧС, позвонив в диспетчерскую МЧС по номерам 102 и 112. Все службы приведены в состояние готовности. Просим вас сохранять спокойствие и не выходить на улицу без причин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поселке Мирный работают бригады "Кубань-Спаса", выехала техника для откачивания воды с улиц.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю рекомендовало при угрозе подтопления освободить подвалы от имущества и продовольствия, а также заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации. Уложить в рюкзак теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.