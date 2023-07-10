Трансгендер победил в конкурсе "Мисс Нидерланды" впервые в истории страны

Теперь он будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная"

ТАСС, 10 июля. Трансгендерная женщина заняла первое место в конкурсе "Мисс Нидерланды" впервые в истории страны. Об этом в воскресенье сообщил портал TMZ.

По его информации, после победы на национальном уровне 22-летняя Рикки Валери Колле будет представлять свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в декабре в Сальвадоре.

Как сообщил портал, Колле не является первым трансгендером, одержавшим победу на конкурсе красоты. Первой это сделала испанка Анхела Понсе в 2018 году. TMZ отметил, что все больше трансгендерных женщин принимают участие в подобных конкурсах, а новая владелица конкурса "Мисс Вселенная" Энн Джакраджутатип также является трансгендером.