Сотрудников ГИБДД обяжут фиксировать техническими средствами нарушения при скрытом надзоре

Новый порядок осуществления надзора за соблюдением требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения начнет действовать с 11 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции должны будут с помощью технических средств фиксировать нарушения, выявленные во время скрытого патрулирования, когда полицейский автомобиль перемещается без специальной цветографической схемы. Такая норма закреплена МВД России в порядке осуществления надзора за соблюдением требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС.

"При наблюдении за дорожным движением нарядом сотрудников на патрульном автомобиле без цветографической схемы принимаются меры по фиксации с использованием технических средств нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП", - сказано в документе. В действующем сейчас административном регламенте такая норма отсутствует.

В утвержденном порядке, как и прежде в административном регламенте, во время скрытого патрулирования будут выявляться факты опасного вождения, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Вместе с тем, в нем отсутствует выявление в ходе скрытого патрулирования фактов использования водителями телефона за рулем, что было прописано ранее.

Как следует из документа МВД, по мере выявления нарушений сотрудники скрытого патруля должны будут передавать информацию другим нарядам на автомобилях с цветографическими схемами, которые в случае необходимости будут останавливать нарушителей. "При наблюдении за дорожным движением на патрульном автомобиле без цветографической схемы запрещается совершать действия, вынуждающие участников дорожного движения нарушать требования правил дорожного движения, за исключением крайней необходимости", - говорится в новом порядке надзора.

Порядок осуществления надзора за соблюдением требований законодательства России о безопасности дорожного движения вступает в силу 11 июля.