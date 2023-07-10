Около 44% опрошенных студентов в РФ вовлечены в общественную и волонтерскую деятельность

В исследовании приняли участие более 12,8 тыс. студентов старше 18 лет во всех регионах России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Около 44% российских студентов вовлечены в общественную и волонтерскую деятельность, следует из исследования платформы "Неравнодушный человек" совместно с Минобрнауки РФ и комитетом Госдумы по молодежной политике, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Российские студенты вовлечены в волонтерскую и общественную деятельность: об этом сообщили 44% респондентов. Однако 56% в настоящий момент не занимаются подобной внеучебной деятельностью в рамках вуза", - говорится в исследовании.

Согласно исследованию, половина респондентов хотела бы, чтобы учебный план содержал модули "неформального образования", направленные на участие в волонтерской и общественно полезной деятельности (49%).

Также в рамках опроса студенты рассказали, о каких службах поддержки, клубах, объединениях, местах для студентов в вузе им известно. Большинство респондентов назвали студенческие советы, советы обучающихся, профкомы студентов (84%). На втором месте по степени узнаваемости находятся студенческие спортивные клубы (81%), на третьем - волонтерский центр, штаб #МыВместе (76%). Более половины студентов (55%) заявили, что в их вузе действует профком студентов, 19% респондентов являются его членами. Около 10% опрошенных также принимают участие в деятельности студенческого совета.

Около 56% опрошенных студентов считают деятельность органа студенческого самоуправления очень полезной. "В первую очередь современный студенческий совет должен заниматься адаптацией студентов-первокурсников, наставничеством и кураторством, полагают 45% опрошенных. Также среди первоочередных задач органа студенческого самоуправления респонденты выделили содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив (42%), популяризацию культуры и творчества среди студентов, а также учет мнения, отстаивание прав и законных интересов студентов перед администрацией вуза (по 29%)", - сообщается в исследовании.

В исследовании приняли участие более 12,8 тыс. студентов старше 18 лет во всех регионах РФ.