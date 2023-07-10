Автоинспекторы могут требовать от водителей прекратить движение при неисправности тормозов

При этом стоянка транспортного средства не должна создавать угрозу безопасности дорожного движения, отмечается в новом порядке надзора МВД

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции могут требовать от водителей прекратить движение транспортных средств при выявлении неисправностей, запрещающих их эксплуатацию, в том числе если будут обнаружены нарушения в работе тормозной системы и рулевого управления. Такая норма закреплена МВД России в порядке осуществления надзора за соблюдением требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС.

"При выявлении факта управления транспортным средством, имеющим неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), с негорящими (отсутствующими) фарами и задними габаритными огнями в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующим со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада сотрудник вправе потребовать от водителя прекратить движение данного транспортного средства до устранения соответствующих неисправностей или условий", - сказано в документе.

В ныне действующем административном регламенте указано, что прекращение движения транспортного средства может быть при выявлении негорящих фар и задних габаритных огней в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а также при поломках стеклоочистителя. "При этом стоянка транспортного средства не должна создавать угрозу безопасности дорожного движения", - сказано в новом порядке надзора МВД. Эта норма имеется и в действующем регламенте.

Порядок осуществления надзора за соблюдением требований законодательства России о безопасности дорожного движения вступает в силу 11 июля.

В России с 1 сентября вступает в силу новый перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В частности, в нем указан запрет на использование зимних шипованных шин летом, а летних - зимой. Кроме того, постановлением запрещается устанавливать шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортных средств в эксплуатационной документации. Нельзя ездить с использованием шин, имеющих местные повреждения - пробои или порезы, обнажающие корд, а также в случае отсутствия хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес и при наличии трещин.

Запрещается использование транспортных средств, в которых рабочая тормозная система не обеспечивает выполнение нормативов эффективности торможения. Кроме того, инспектор сможет штрафовать водителя за неработающую антиблокировочную систему на основании индикатора на приборной панели.