В Амурской области сняли особый противопожарный режим

На территории региона продолжает действовать пожароопасный сезон

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим (ОПР) снят во всех муниципалитетах Амурской области, при этом пожароопасный сезон продолжает действовать, сообщается в понедельник на сайте Главного управления МЧС по региону.

"На севере Приамурья с 10 июля снят особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Орлов. Ранее, 14 июня, ОПР был отменен в центральных и южных районах Приамурья", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, на конец июня с начала весеннего пожароопасного периода на территории региона было зарегистрировано 271 возгорание на общей площади 195,6 тыс. га. В аналогичный период прошлого года произошло 411 пожаров на территории в 214,2 тыс. га.

Во время действия ОПР за нарушение требований пожарной безопасности составлено почти 2 тыс. административных протоколов на сумму почти 5 млн рублей. Также на конец июня выявлен 71 виновник возникновения палов, которые должны компенсировать затраты на тушение огня. Общая сумма этих затрат составила 615 тыс. рублей. Еще четыре человека, виновные в возникновении лесных пожаров, привлечены к административной ответственности. С них планируется взыскать затраты на тушение в размере более 1,6 млн рублей.

На территории региона продолжает действовать пожароопасный сезон. На севере Приамурья, в Зейском районе с 7 июля введен режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за действующих природных пожаров. По данным Амурской авиабазы, на 9 июля высокий четвертый класс пожарной опасности установлен в шести муниципалитетах, еще в 11 муниципалитетах наблюдается третий класс.

В этом году пожароопасный сезон был открыт с 27 марта и поэтапно введен во всех районах области.