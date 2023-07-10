Фестиваль этномузыки на юге Красноярского края посетили более 77 тыс. человек

В рамках "Мира Сибири" прошло свыше 300 мероприятий

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль этнической музыки "Мир Сибири", проходивший в поселке Шушенское на юге Красноярского края, посетили 77,5 тыс. человек. Это рекордное число участников - в прошлом году на фестивале побывали 66,5 тыс. человек, сообщили журналистам в понедельник организаторы фестиваля.

"В минувшие выходные в поселке Шушенское Красноярского края в 19-й раз прошел международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири". За четыре дня марафон живого фолка посетили 77,5 тысяч гостей", - говорится в сообщении.

По данным организаторов "Мира Сибири", в рамках фестиваля прошло более 300 мероприятий - мини-спектакли, концерты, лекции, мастер-классы, кинопоказы. "Почетными гостями фестиваля стали 10 коллективов: российские группы "Лунный свет", Clever Folk, "Ала-Тей", Сергей Старостин в альянсе с проектом "Этносфера", певица Сати Казанова с коллективом Sati Ethnica, Меги Гогитидзе из Грузии, сербский музыкант Марко Маркович и его Brass Band, золотой голос культового проекта Enigma Эндрю Дональдс и другие", - пояснили в оргкомитете фестиваля.

Гран-при этномузыкального конкурса получил дуэт VDOME из Москвы. Специальный приз фестиваля жюри присудило фольклорному ансамблю "Гусельки" из Омска.

Первый "Мир Сибири", до 2012 года носивший название "Саянская кольцо", прошел в 2003 году. Фестиваль включен в нацпроект "Культура". В этом году он прошел при поддержке Минкульта РФ, МИД России и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.