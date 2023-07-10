На Дальнем Востоке отметили высокий спрос на рейсы на Пхукет

Стоимость тура на человека начинается от 60 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Хабаровские турфирмы отмечают высокий спрос на рейсы на остров Пхукет в Таиланде среди дальневосточников, однако опасаются проблем с загрузкой в связи с началом перелетов на этом направлении уже третьего перевозчика. Об этом сообщила ТАСС представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Валентина Асеева.

"Борт "Аэрофлота" улетел с хорошей загрузкой, практически полный. Спрос на это направление остается высоким. Через Хабаровск летают, помимо жителей края, жители Амурской области, Еврейской автономии, Сахалина, Камчатки, Магаданской области, поскольку оттуда нет вылетов. Жители этих регионов выбирают Хабаровск либо Владивосток", - сказала Асеева.

Стоимость тура на человека начинается от 60 тыс. рублей при двухместном размещении, она не изменится с приходом нового перевозчика. "Авиакомпании могут снижать цены перед вылетом для загрузки, но не могут делать их значительно ниже - туры будут нерентабельны. Есть опасения, что сейчас борты могут не загружаться", - сказала Асеева.

Она добавила, что рейс "Аэрофлота" при этом может использоваться как транзитный для перелета в Индонезию, Малайзию, Австралию, другие страны. До этого для транзита использовались вылеты через китайские города, однако цены на билеты в КНР выросли за последнее время в том числе из-за курса.

В воскресенье "Аэрофлот" начал прямые перелеты из Хабаровска на Пхукет, на остров вылетел 361 пассажир, сообщается в Telegram-канале международного аэропорта Хабаровск. На этом направлении перевозчик осуществляет перелеты впервые, они запланированы до октября два раза в неделю.

На Пхукет также летают авиакомпании Ikar и Azur Air, это чартерные перевозки. Azur Air летает до шести раз в месяц, Ikar - дважды в месяц.