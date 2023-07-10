10 июля, 04:07

В Минсельхозе Херсонской области заявили, что в 2023 году в регионе снизится урожайность

Это связано с разрушением Каховской ГЭС, отметили в ведомстве

ГЕНИЧЕСК, 10 июля. /ТАСС/. Площади садов Херсонской области могут сократить в 2024 году из-за проблем с орошением после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС. Снижение урожайности ожидается уже в этом году, сообщили ТАСС в Минсельхозе региона.

После теракта на ГЭС возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала, использовавшегося в том числе для орошения.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Из-за разрушения Каховской ГЭС много насаждений остались без орошения, что сказалось на снижении урожая уже в этом году. Без господдержки отрасли на восстановление водоснабжения в следующем году количество площадей садоводства на Херсонщине будет сокращаться", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 2022 году в области было собрано более 3,3 тыс. тонн яблок, в 2023 году прогнозируется 1,7 тыс. тонн. Общая масса собранных в прошлом году персиков составила около 258 тонн, в этом году ожидается 137 тонн. Снижение с 416 тонн до 221 тонны возможно по сливе, с 200 до 106 тонн по черешне. Почти в два раза снизятся урожаи абрикосов и груш.

"Основная часть продукции садоводства реализовывалась на внутреннем рынке. Однако часть продукции отправляется на рынки новых регионов, Крыма и Ростовской области", - добавил представитель регионального Минсельхоза. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация