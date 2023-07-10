Депутат Госдумы предложил прописать в законе передачу для СВО изъятых у браконьеров лодок

Георгий Арапов пояснил, что речь идет о транспортных средствах, которые конфискуются у лиц, занимающихся незаконной добычей водных биологических ресурсов и незаконной охотой

МОСКВА, 10 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди") направил обращение главе Росимущества Вадиму Яковенко, в котором предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство о возможности передавать конфискованные у браконьеров катера и моторные лодки в Минобороны России для выполнения задач специальной военной операции. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарий пояснил, что речь идет о транспортных средствах, которые конфискуются у лиц, совершивших преступления по статьям 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) и 258 УК РФ (незаконная охота). Также он обратил внимание на то, что Росимущество осуществляет учет имущества, обращенного в собственность государства, организует его прием, проведение оценки, транспортировку, хранение и последующее распоряжение.

"С учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, позволяющих в приоритетном порядке безвозмездную передачу катеров и моторных лодок, конфискованных в рамках уголовного судопроизводства по статьям 256, 258 УК РФ, в собственность Минобороны России в целях выполнения задач специальной военной операции", - указал Арапов в обращении.