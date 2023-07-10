В Приангарье за ночь почти вдвое сократилось число подтопленных из-за паводка участков

На реках региона снижаются уровни воды

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Количество подтопленных участков в Иркутской области, где прошел дождевой паводок, за ночь сократилось почти вдвое. На утро понедельника остаются подтопленными 103 участка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Остаются подтопленными в 2 населенных пунктах и 6 садоводствах 103 придомовые территории, 2 участка автомобильных дорог. Движение ограничено в Зиминском районе в поселке Осиповский (река Ока) и в Черемховском районе в поселке Бельск (река Белая)", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее в области оставались подтопленными 180 участков.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках региона снижаются уровни воды. По прогнозу метеорологов, в понедельник днем по области местами вновь ожидаются сильные дожди.

О восстановительных работах

В районах, пострадавших от дождевого паводка, продолжают проводить аварийно-спасательные работы, восстанавливать размытые дороги, оказывать адресную помощь населению. В частности, в городе Байкальске, где действует режим ЧС, проводят дноуглубление на реке Харлахте и уборку наносов на реке Солзан, рассказал ТАСС глава города Василий Темгеневский.

"Подтопленных участков в настоящий момент нет, уровень воды снизился. Проводим аварийно-спасательные работы по руслам рек Харлахта и Солзан - закрепляем поврежденные участки, которые были размыты паводком, чтобы в случае повторного паводка нам не выпустить ситуацию из-под контроля. По Харлахте углубляем дно, закрепляем береговые линии. По реке Солзан сейчас проводим работу по уборке наносных островов, которые образовались в русле реки, чтобы перенаправить течение реки ближе к восточному берегу и защитить западный берег, который прилегает к микрорайону Гагарина", - сказал собеседник агентства.

Всего в городе были подтоплены 14 участков и 6 жилых домов, где проживают 29 человек. По словам Темгеневского, вода оттуда ушла, работает комиссия по определению материального ущерба, нанесенного жильцам паводком. "Сегодня мы провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, вечером проведем внеочередное заседание думы Байкальска, чтобы определить финансирование по выплатам для социальной поддержки граждан. То есть мы затягивать долго не будем, из своих резервов эту позицию закроем, в последующем будем обращаться к правительству Иркутской области по возмещению нам этих финансовых ресурсов", - добавил глава города.