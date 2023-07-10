10 июля, 04:25

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 2 км

Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 2 км, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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"Произошел пепловый выброс на высоту 2 км над уровнем моря", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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