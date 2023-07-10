В Приморье 14 июля ожидаются дожди со штормовым ветром

По предварительным расчетам Примгидромета, прогнозируется угроза подтоплений

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Значительное ухудшение погодных условий ожидается в пятницу в Приморском крае, где ранее прошли сильные ливни, вызвавшие подъем уровня воды в реках и подтопления. Как сообщила в понедельник пресс-служба Примгидромета, на большей территории региона пройдут сильные дожди, на мысах южного побережья ветер усилится до ураганного, есть угроза подтоплений.

"По предварительным расчетам в пятницу, 14 июля, ожидается значительное ухудшение погодных условий. Приморье окажется во власти глубокого южного циклона, который будет смещаться вблизи приморского побережья. На большей территории пройдут сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами. На побережье усиление ветра до штормового, на мысах южного побережье - до ураганного", - говорится в сообщении. Температура воздуха в течение суток составит 16-20 градусов тепла.

5 июня на южные районы Приморья оказал влияние циклон. В течение дня там шли ливни с сильным ветром, на востоке залива Петра Великого высота волн ночью достигала 4 м, в крае было объявлено штормовое предупреждение. Ливни, которые принес циклон, вызвали подъем воды на 1,5 - 3 метра в реках некоторых районов. В трех муниципалитетах был введен режим ЧС.

Согласно прогнозу, на реках южной половины края возможно формирование и прохождение быстро развивающихся дождевых паводков с высотой подъема 1 - 4,5 метра. Существует угроза подтопления значительных территорий ливневым, склоновым и речным стоком. Ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов, уточнила пресс-служба.

"Органы власти предупреждены об ухудшении погодных условий специальным докладом. <...> Если предварительная информация подтвердится, Примгидромет распространит штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.