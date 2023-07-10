10 июля, 05:20

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани в очереди ожидают более 700 машин

Со стороны полуострова затруднений в движении не зафиксировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Очередь из более 700 автомобилей сформировалась утром в понедельник на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"В очереди со стороны Тамани находится 726 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

10 июля около 12:00 в районе Керчи силами российских ПВО сбили крылатую ракету, повреждений и пострадавших нет, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. После инцидента движение по мосту в обе стороны приостанавливали.  

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрым
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