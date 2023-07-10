В ЕАО объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами

По данным МЧС, непогода ожидается ночью 11 июля

ТАСС, 10 июля. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Еврейской автономной области на 11 июля из-за ливней с грозами. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале территориального управления МЧС.

"Штормовое предупреждение. Спасатели МЧС России предупреждают жителей области о сильных ливнях и усилении ветра. По информации Гидрометеобюро Биробиджана, ночью 11 июля 2023 года на территории Еврейской автономной области местами ожидаются ливни с грозами", - говорится в сообщении.

12 июля в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков, днем температура воздуха составит +28...+33 градуса.

По данным синоптиков, 10 июля в Биробиджане ожидается +24 градуса, небольшой дождь и ветер 3 м/с.