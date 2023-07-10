На Урале объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

По прогнозу, среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Аномально жаркая погода с температурой воздуха до +41 градуса ожидается в нескольких регионах Уральского федерального округа 10-13 июля. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в понедельник в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Сильная жара с максимальными температурами воздуха +36...+41 градусов ожидается 10-12 июля в Челябинской области, 10-13 июля повсеместно в Курганской области, в большинстве районов на юге Свердловской области 10-12 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионах жаркая погода со среднесуточными температурами будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

По данным гидрометцентра, в Свердловской области синоптики также объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней, грозы, крупного града и шквалистого усиления ветра до 25-27 м/с.