Пробка на Крымский мост со стороны Кубани выросла до пяти часов

Со стороны Крыма затруднений в движении не зафиксировали

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. автомобилей по состоянию на 9:00 понедельника находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время ожидания превышает пять часов. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"09:00: в очереди со стороны Тамани находится 1 229 транспортных средств. Время ожидания - более пяти часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Крыма пробки нет.

По состоянию на 8:00 в пробке находились 850 транспортных средств.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самую протяженную очередь из машин зафиксировали 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Сообщалось, что Минтранс России ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Также затруднения в движении транспорта возможны и в августе - уже на выезде из республики.