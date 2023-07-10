Раскольники под охраной полиции взламывают двери в Преображенском соборе Белой Церкви

Союз православных журналистов сообщил, что возглавляет захват священник ПЦУ Николай Гопайнич

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) прорвались на территорию Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви, принадлежащего канонической Украинской православной церкви (УПЦ), и при попустительстве полиции пытаются взломать двери храма. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на источники в Белоцерковской епархии.

"В 6:30 10 июля 2023 года на территорию Преображенского кафедрального собора Белой Церкви проникли неизвестные, которые под охраной полиции срезают болгаркой двери храма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, возглавляет захват священник ПЦУ Николай Гопайнич. "Люди спортивной внешности блокировали ворота и никого из прихожан на территорию не пускают. Против тех, кто пытается прорваться, применяют силу и баллончики с перцовым газом", - добавили в СПЖ.

Борьбу за Преображенский собор представители раскольнической церкви ведут уже несколько месяцев. В апреле они начали сбор подписей за передачу храма в собственность ПЦУ. 29 июня 2023 года депутаты горсовета проголосовали за передачу храма в бесплатное пользование раскольнической церкви. Однако после этого прихожанам УПЦ неоднократно удавалось отстоять храм от рейдерского захвата.

Ранее глава административной службы Белоцерковской епархии УПЦ протоиерей Валерий Яблонский в комментарии СПЖ заявлял, что Спасо-Преображенский собор - памятник архитектуры национального значения и его судьбу, согласно закону, может решать только кабинет министров.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур. ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея, но не была признана ни Русской православной церковью, ни УПЦ. Сразу после создания ПЦУ раскольники при поощрении властей начали силой захватывать храмы УПЦ, проводить собрания, на которых люди, не имеющие отношения к религиозным общинам, принимают решения об их переподчинении ПЦУ. По данным выступающего в интересах УПЦ адвоката Никиты Чекмана на начало июня, только в Киевской области власти незаконно перерегистрировали более 100 общин канонической церкви.