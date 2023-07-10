В Минздраве предложили альтернативу системе распределения медиков по окончании учебы

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав планомерно реализует комплекс мер по устранению нехватки кадров

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минздрав России предлагает рассмотреть возможность увеличения штрафных санкций за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении вместо предложения ввести распределение медиков после окончания учебы. Об этом в понедельник ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В понедельник газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного сообщила о том, что в нижней палате якобы обсуждается возврат к практике распределения выпускников медвузов.

"В качестве альтернативы введению системы обязательного распределения Минздрав России предлагает рассмотреть возможность повышения штрафных санкций за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении. Кроме того, целесообразно расширение практики целевого набора и в учреждениях среднего профессионального медицинского образования", - пояснил Кузнецов.

По его словам, Минздрав планомерно реализует комплекс мер по устранению нехватки кадров. Механизм обязательного направления выпускников образовательных организаций, завершивших обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для работы в медицинские государственные учреждения сейчас реализуется с использованием возможностей целевого обучения, уточнил Кузнецов.

"В связи с имеющимися организационными возможностями, предоставленными нормами правового института целевого обучения, для закрепления выпускников образовательных организаций высшего образования на рабочих местах полагаем целесообразным в полном объеме и более широко использовать именно эти возможности", - отметил он.

Как отметил Кузнецов, здравоохранение - единственная отрасль, где количество целевых мест по дефицитным специальностям достигает 75% (программы специалитета) и 100% (программы ординатуры).