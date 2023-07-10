В Шебекине возобновили восстановительные работы после их приостановки на два дня

ВСУ обстреляли населенный пункт "Градами" в ночь на 8 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В Шебекине Белгородской области возобновили восстановительные работы, которые приостановили на двое суток в субботу после обстрела "Градами" со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в ходе еженедельного оперативного совещания у губернатора региона Вячеслава Гладкова в понедельник глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

"Да, так точно", - сказал он, отвечая на вопрос Гладкова о возобновлении работ в понедельник.

В ночь на 8 июля ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино, один из снарядов попал на территорию центрального рынка, где начался пожар, также загорелись овощная база и один автомобиль, пострадавших нет. После этого власти региона приостановили восстановительные работы на двое суток.

Жданов на совещании в понедельник отметил, что за прошлую неделю в округе отремонтировали 39 домовладений и закрыли тепловой контур на шести объектах социальной сферы, в 11 многоэтажных домах и 112 частных домовладениях.

Гладков добавил, что восстановление объектов в Шебекине продолжат с учетом оперативной обстановки, но в течение предстоящей недели жителей из пунктов временного размещения пока возвращать не будут. "Сделаем паузу по возвращению в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. Мы должны очень внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей. Если обстановка будет спокойной, вернемся к процессу возвращения жителей из ПВР через неделю, с понедельника", - сказал Гладков.

При этом Гладков отметил, что не будут препятствовать возвращению тех, кто самостоятельно примет такое решение.