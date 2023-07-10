В Москве на фестивале "Вкусы России" пройдут концерты народной песни и семейные спектакли

В заключительный день фестиваля выступит московская фолк-группа Vetka

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Концертная программа, семейные спектакли и выступления участников проекта "Московское долголетие" пройдут на площадках гастрономического фестиваля "Вкусы России" в Москве до 16 июля, сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.

"На гастрономическом фестивале "Вкусы России" гости могут познакомиться с продукцией региональных брендов и национальными угощениями из разных регионов, а также погрузиться в мир народной музыки и сказочных персонажей, послушать песни, любимые многими поколениями. Так, 15 июля на сцене Тверской площади выступят солисты хора русской песни "Просторы Московии", фольклорный ансамбль "Ожерелье" и ансамбль русской народной песни "Небылицы". Спектакли для всей семьи можно посмотреть на Матвеевской улице 15 июля, на которой театр "Волшебный лес" представит постановку "Румяный Колобок", - говорится в сообщении.

На бульваре Дмитрия Донского 15 июля фолк-группа "Россы", лауреат всероссийских и международных конкурсов, представит известные народные песни в оригинальном авторском звучании. А в заключительный день фестиваля в это же время начнется выступление московской фолк-группы Vetka, которая сочетает в своем творчестве электронный бит и русское народное пение.

"Около 200 участников проекта "Московское долголетие" также выйдут на сцены фестивальных площадок. Они представят свои танцевальные программы и исполнят известные музыкальные композиции. 10 июля можно послушать выступление вокального ансамбля "Голубка", а 13 июля праздничное настроение создаст коллектив "Родные напевы", - отмечается на портале.

На Ореховом бульваре свое мастерство продемонстрируют танцевальные коллективы. 10 июля начнется выступление "Лебедушек", а 11 июля свою программу покажет "Весна". Вокальный коллектив "Душа России" выйдет на сцену на улице Теплый Стан 13 июля. На Коптевском бульваре 10 июля выступят хор "Многоцветие", танцевальный коллектив "Сударушка", а 12 июля в это же время порадует зрителей театр эстрадной песни "Савеловский".

Гастрономический фестиваль "Вкусы России", организованный Минсельхозом России совместно с правительством Москвы, продлится до 16 июля. Это новый этап программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которая реализуется с 2020 года. На "Вкусах России" представлено более 330 брендов продуктов из разных регионов страны.